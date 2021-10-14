قيادة التحالف: تصفية أكثر من 100 حوثي بـ #مأرب في 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، تصفية أكثر من 100 مسلح حوثي في مأرب خلال الساعات، في 24 ساعة بين الثلاثاء والأربعاء.

وأعلن التحالف خلال بيان تنفيذ 19 استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية بمآرب في 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 108 حوثيين. وأكد التحالف أنه ملتزم “بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل”.

ويُذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية وإحباط عمليات إرهابية.