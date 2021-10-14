مونديال 2022: أمريكا تنتفض وتفوز على كوستاريكا

تعافت أمريكا من اهتزاز شباكها بهدف في الدقيقة الأولى، لتفوز 2-1 على ضيفتها كوستاريكا في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وبعد خسارتها المفاجئة 0-1 أمام بنما مطلع الأسبوع الحالي، بدأت أمريكا المباراة بشكل سيء عندما اهتزت شباكها بهدف كيشر فولر.

لكن سيرجينيو ديست أدرك التعادل لصاحبة الأرض في الدقيقة 25 وحسمت أمريكا الفوز بهدف ليونيل موريرا بالخطأ في مرماه في منتصف الشوط الثاني.

ورفعت أمريكا رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثاني متأخرة بثلاث نقاط عن المكسيك التي انتصرت 2-0 على مضيفتها السلفادور.

وأحرز هيكتور مورينو وراؤول خيمنيز من ركلة جزاء هدفي المكسيك التي لعبت منذ الدقيقة 67 بعشرة لاعبين لطرد نيستور أراوخو.

وطُرد ماريو جاكوبو لاعب السلفادور في بداية الشوط الثاني.

وقفزت كندا إلى المركز الثالث بعشر نقاط بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 4-1 على بنما التي تراجعت للمركز الرابع ولها ثماني نقاط.

وافتتح رولاندو بلاكبرن التسجيل لبنما بعد خمس دقائق لكن زميله مايكل مورييو هز شباكه بالخطأ في الدقيقة 28 لتدرك كندا التعادل.

ومنح ألفونسو ديفيز التقدم لكندا في الدقيقة 66 عندما استغل خطأ فادحاً من مدافع بنما، الذي انتظر خروج الكرة خارج الملعب لكن لاعب بايرن ميونخ خطفها وانطلق نحو المرمى ليحرز الهدف الثاني.

وبعد خمس دقائق جعل تاجون بوتشانان النتيجة 3-1 ثم اختتم جوناتان ديفيد الرباعية قبل 12 دقيقة من النهاية.

وابتعدت جاميكا عن المركز الأخير بتغلبها 2-0 على مضيفتها هندوراس التي أصبحت تتذيل الترتيب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية.