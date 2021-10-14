إجراءات كورونا.. مخالفات لمنشآت وأفراد في حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 2,895 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من عام 2021م ، وذلك للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الصحي العام والخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية حيث بلغ عدد مخالفات الأفراد بعدم ارتداء الكمام 19 شخص ، فيما بلغت عدد مخالفات المنشآت الصحية 7 منشآت.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام الأفراد والمنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.