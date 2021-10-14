ارتفاع أسعار #النفط.. و#برنت قرب 84 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس رغم أن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية تشير إلى ارتفاعها، ووسط توقعات بالاعتماد على النفط لتلبية احتياجات التدفئة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وتتوقع “أوبك” ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع الجاري، بدعم من الزيادة الموسمية في مستويات الطلب على البتروكيماويات ووقود التدفئة، ورغم خفضها لتوقعات الطلب على الخام عن إجمالي العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% عند 83.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 0.8% عند 81.08 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر الجاري.

وتكشف إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.