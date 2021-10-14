مسؤول أمريكي يتهم إيران بـ”تغذية” الصراعات في #اليمن

اتهم مسؤول أمريكي إيران بتغذية الصراع في اليمن منذ نحو 7 أعوام، وهو ما يجعل حل الأزمة بشكل سريع ونهائي أولوية، على حد تعبيره.

وأكد مسؤول أمريكي، رفض كشف هويته، خلال حديثه مع مجموعة من الصحافيين في الرياض مساء الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن “2216” يُعَد الإطار الأساسي للتعاطي مع الأزمة اليمنية، رغم صعوبة تنفيذه على أرض الواقع.

وشدد المسؤول على أن الإدارة الأمريكية تعتبر حل الأزمة اليمنية أولوية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسعودية والشركاء في المنطقة، وقال: “نعلم أنه لا يمكن القيام بذلك بمفردنا” بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط .

وفي رده على سؤال عن الدور الإيراني، قال: لم نرَ أي دور إيجابي في الصراع لإيران، في المقابل اختارت أن تغذي الصراع، ولذلك تشعر الولايات المتحدة بأهمية سرعة حل الأزمة، بالضغط المفروض على اليمنيين”.

وانتقد في حديثه إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين قائلاً: “عندما نرى تقارير تتحدث عن إعاقة الحوثيين وصول المساعدات نفضحهم على الملأ”.

وفي السياق ذاته اتهم الحوثيين بإعاقة وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم الناقلة “صافر”، قائلاً: نرى والمجتمع الدولي أن الحوثيين أعاقوا الوصول لهذا الخزان، وهذا يجعل من المستحيل التعاطي مع هذا الوضع العاجل. ندعو الحوثيين للسماح فوراً لخبراء الأمم المتحدة بتقييم وضع الخزان.