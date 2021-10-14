أرواح السجناء الآخرين في خطر.. تفشي ” #كورونا” بسجن #إيراني

قالت منظمة “هنجاو” الحقوقية الكردية، إن “أكثر من عشرة نزلاء في السجن المركزي بمدينة “نقده” بمحافظة أذربيجان الغربية “شمال غرب” نقده المركزي، أصيبوا بفيروس كورونا، ولم يسمح مسؤولو السجن لهم بمغادرته أو نقلهم إلى المرافق الطبية”.

وتابع تقرير المنظمة، اليوم الخميس، ، أنه “مع تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في سجن نقدره المركزي، أصيب أكثر من 10 سجناء بالفيروس وأرواح السجناء الآخرين في خطر”.

وقال مصدر مطلع من داخل سجن نقده، للمنظمة ذاتها: “السجناء المصابون بفيروس كورونا محرومون من أي رعاية طبية ومسؤولو السجن لا يسمحون لهم بمغادرته، ولا يوجد دواء في السجن، ولم يتم تطعيم أي سجين ضد الفيروس”، مضيفا: “أدى ذلك إلى مخاوف بين السجناء، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض سابقة”، بحسب العيبن الأخبارية.

وحدد المصدر ثلاثة سجناء “من بين الـ١٠”، أصيبوا بفيروس كورونا هم “هيمان ياكاف وحسن أخشك وكمال عزيزي”، والذين رغم إصابتهم بفيروس كورونا، حرموا من الرعاية الطبية.

وقال أحد المعتقلين في السجن: “كل شخص جديد يتم إحضاره إلى سجن نقده يدخل زنزانات السجن دون أن يتم وضعه في الحجر الصحي، وقد أدى ذلك إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع في السجن”، وفق ما نقلته “هنجاو”.