إصابات #كورونا العالمية قرب 140 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد_19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 239 مليونا و963 ألفا و626 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و889 ألفا و877 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 217 مليونا و306 آلاف و219 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34.020.730 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم، إن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 435.451 حالة، وذلك بعد تسجيل 246 وفاة جديدة.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية, 1,940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم, بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337,679.