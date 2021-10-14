المملكة تطلع أعضاء مجلس الأمن على الانتهاكات والتهديدات تجاه أراضيها من ‏مليشيا الحوثي الإرهابية

أطلع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن ‏‏يحيى المُعلمي، الليلة الماضية، خلال اجتماع عقده وفد المملكة الدائم في نيويورك مع أعضاء مجلس ‏الأمن الدولي بالتنسيق مع كل من ‏وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد الجمهورية التونسية، على ‏الانتهاكات والتهديدات تجاه ‏المملكة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وقدم معاليه في بداية الاجتماع، إحاطة سياسية شاملة لأعضاء مجلس الأمن ‏‏الدولي شملت الحديث عن موقف المملكة من التهديدات المستمرة الموجهة إليها والقادمة ‏‏من البحر الأحمر، مؤكداً أن على مجلس الأمن أن يقوم بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم ‏‏والأمن الدوليين. ‏

وتناول معاليه الانتهاكات الأخيرة على المملكة من مليشيا الحوثي المدعومة ‏‏من إيران، إضافة إلى مناقشة مضامين الرسائل الأخيرة التي أرسلت مؤخراً باسم المملكة من قبل ‏‏الوفد إلى أعضاء مجلس الأمن. ‏

وشدد السفير المعلمي، على أن المملكة العربية السعودية تتخذ ‏‏كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها ‏‏وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك فقد وجب التوضيح ‏‏لأعضاء مجلس الأمن على أن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ‏‏الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة أمر في بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون ‏‏الدولي الإنساني ولأمن وسلامة المنطقة. ‏

وقال معاليه: من الأمثلة الحديثة على مثل هذه الأعمال الإرهابية محاولة استهداف المدنيين ‏في مطار الملك عبد الله في جازان الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ‏ومقيمين من جنسيات مختلفة، ومهاجمة مطار أبها ‏الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها، ‏وأسفرت عن إصابة أربعة موظفين بالمطار وإتلاف ‏بعض النوافذ.‏

وأكد أن استمرار غياب الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، ‏‏وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه المليشيات يبعث برسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة زعزعة ‏‏استقرار الأمن الإقليمي والسلم الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه ‏‏مليشيات الحوثي لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم. ‏

من جانبها أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ‏‏لانا نسيبة، في كلمة لها خلال الاجتماع، ضرورة إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة من ‏‏قبل مجلس الأمن لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وزعزعة لأمن المنطقة. ‏

بدوره لفت مندوب الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، بصفة بلاده ‏‏عضو غير دائم في مجلس الأمن لعام 2020-2021م، إلى أن مجلس الأمن في صدد إصدار بيان ‏‏لإدانة الاعتداءات الحوثية المدعومة من قبل إيران على المملكة. ‏

وتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام الاجتماع على إدانة هذه الاعتداءات من قبل ‏‏مليشيا الحوثي لما تشكله من تهديد للمدنيين الأبرياء وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ‏‏وزعزعة لأمن المنطقة. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ‏‏ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد عبد الله مشخص، وعضو الوفد فهد العتيبي، والمسؤولة ‏‏الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏