إيداع الدفعة الخامسة عشر لمستحقات مزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر من مزارعي القمح المحلي, شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (28.329.872) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19.711) وذلك لـ(59) مزارعاً، منهم (14) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما أُودِع منذ بداية الموسم مبلغ (729.118.742) ريالاً لـ(1989) مزارعاً وبكمية (549.024) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (573.739) طناً لـ(2072) مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام, تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.