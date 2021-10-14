جامعة شقراء تدخل لأول مرة ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022

دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازًا أكاديميًا جديدًا في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديميًا، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محليًا وأجنبيًا.

ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي لتصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة “Quacquarellu Symonds”، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.