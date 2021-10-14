مسؤول حزبي سوداني: قضية الشرق عادلة ونطالب #حمدوك بحل الحكومة الانتقالية

كشف مسؤول حزبي بارز تطورات جديدة عن أزمة شرق السودان وقال أن جميع مطالب أهالي شرق السودان عادلة.

وندد عثمان صلاح رئيس حزب الإصلاح الوطني في حديثه عن التطورات السودانية بعدم تعاطي الحكومة الانتقالية مع قضية الشرق بجدية والتفافها حول العديد من مطالبهم.

وأشار صلاح إلى حجم المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني بكل فئاته في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحياة الصعبة أصبحت هي السائدة في كل مناحي السودان، وأن عدم تحرك المسؤولين في السلطة أدى إلى تفاقم معاناة الشعب.

وفي تصريحات صحافية لـ”الوئام” طالب صلاح بضرورة أن يقوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحل الحكومة عاجلاً وتشكيل حكومة قومية ترضي تطلعات أبناء الشعب السوداني كافة وتنتشل البلاد من أزمتها العميقة الحالية وتشكيل المجالس التشريعية والمحكمة الدستورية.

كما وطالب بضرورة تجميد مسار الشرق إلى ان يتراضى أهل شرق السودان.

وكان وفد من بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، قد وصل السودان للقاء قيادات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، وبحث الحلول الممكنة لأزمة إغلاق الموانئ والطرق الرئيسية منذ أكثر من 27 يوما.

وأبدى مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبدالله أوبشار، أسفه لشح الدقيق والخبز في عدد من ولايات البلاد بسبب إغلاق الميناء، واعتذر للمواطنين.