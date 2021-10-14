احصل على قرض صناعي في 3 خطوات

أوضح صندوق التنمية الصناعية، أن هناك 3 مراحل للحصول على القرض الصناعي.
وأشار الصندوق الصناعي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن مراحل الحصول على تمويل قرض التنمية الصناعية يتمثل في التالي:
– مرحلة التسجيل
– مرحلة التقييم والموافقة على طلب القرض
– مرحلة صرف القرض والمتابعة
التسجيل للحصول على القرض الصناعي:
وأوضح صندوق التنمية الصناعي، أنه في هذه المرحلة يقوم العميل بإنشاء حسابٍ عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، ويقدم طلبًا مبدئيًا للحصول على القرض مُضمنًا فيه التفاصيل التالية:
– معلومات عن القطاع
– بيانات الترخيص
– بيانات الشركة
– تفاصيل المنتج
– بيانات ملكية المشروع
– الملاءة الماليّة
– معلومات حول البنك (في حالة كان المالك أجنبياً)
– بيانات الشخص المصرّح له
ولفت الصندوق إلى أنه بمجرد تقديم العميل طلبًا مبدئيًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، يوجّه الطلب آليًا عبر البوابة الإلكترونية إلى قائد فريق علاقات الائتمان.