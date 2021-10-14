احصل على قرض صناعي في 3 خطوات

أوضح صندوق التنمية الصناعية، أن هناك 3 مراحل للحصول على القرض الصناعي.

وأشار الصندوق الصناعي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن مراحل الحصول على تمويل قرض التنمية الصناعية يتمثل في التالي:

– مرحلة التسجيل

– مرحلة التقييم والموافقة على طلب القرض

– مرحلة صرف القرض والمتابعة

التسجيل للحصول على القرض الصناعي:

وأوضح صندوق التنمية الصناعي، أنه في هذه المرحلة يقوم العميل بإنشاء حسابٍ عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، ويقدم طلبًا مبدئيًا للحصول على القرض مُضمنًا فيه التفاصيل التالية:

– معلومات عن القطاع

– بيانات الترخيص

– بيانات الشركة

– تفاصيل المنتج

– بيانات ملكية المشروع

– الملاءة الماليّة

– ‏معلومات حول البنك (في حالة كان المالك أجنبياً)

– ‏بيانات الشخص المصرّح له

ولفت الصندوق إلى أنه بمجرد تقديم العميل طلبًا مبدئيًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، يوجّه الطلب آليًا عبر البوابة الإلكترونية إلى قائد فريق علاقات الائتمان.