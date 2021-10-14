عطل مفاجئ يصيب #إنستجرام فى عدد من دول العالم

أعلن موقع،Downdetectoالمتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات عن عطل أصاب إنستجرام، اليوم في عدد من البلدان حول العالم.

ووفقا للموقع فإن المشكلات في إنستجرام، بدأت بالظهور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، وتم الإبلاغ عنها بشكل أساسي من مستخدمين في الولايات المتحدة، كما لوحظت مشكلات عند مستخدمين من كندا وعدة بلدان أوروبية من ضمنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

وأوضح الموقع إلى أن معظم المستخدمين الذين اشتكوا من المشكلات عانوا من صعوبات في عمل التطبيق ومشكلات في الاتصال مع خوادمه، إضافة إلى مشكلات في عمل شريط الأخبار في التطبيق، ومشكلات في عمل موقع إنستجرام”على الإنترنت، إضافة إلى مشكلات أخرى.

وكان Downdetector قد أشار في 8 أكتوبر الجارى إلى أن عددا من مستخدمي “إنستجرام” عانوا من مشكلات في عمل التطبيق في ذلك اليوم أيضا، كما اشتكى البعض من مشكلات في عمل فيس بوك.

وفقا لما ذكره موقع”entrepreneur”، انخفض سهم فيس بوك بنحو 5% يوم الإثنين الماضى، فتحرك أصحاب الأسهم في عمليات بيع جماعية، نتج عنها هذا الانخفاض في السهم والخسارة الكبيرة لمارك زوكربيرج بواقع 7 مليارات دولار، وهذا ما أدى إلى تراجع ترتيبه في قائمة أغنى الأشخاص عالميا، فقد كلف هذا زوكربيرج المركز الخامس، ويقف الآن في المركز السادس، خلف بيل جيتس.

وهذا الأمر بجانب خسائر أخرى أخطر على مستوى الاقتصاد العالمى بواقع حوالى 1 مليار دولار في الست ساعات التي حدث فيها العطل.