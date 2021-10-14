نوفاك: #السعودية تقترح على #روسيا التعاون على صعيد سوق الغاز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن السعودية اقترحت أن تدرس روسيا إمكانية التعاون على صعيد سوق الغاز الطبيعي.د، بحسب ما نقلته وكالة أنباءبحسب.

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي، إن الناس بحاجة إلى محاكاة ما قامت به أوبك+ في أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي حيث تقفز الأسعار، ويجب أن نكون عقلانيين حيال تحديات تغير المناخ

وأوضح أن قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين يضر بسوق الغاز الطبيعي، لافتا أن لسوق الفورية للغاز لا توفر سوقا مستقرة، ويجب ان يكون تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب.