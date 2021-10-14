لعدة سنوات.. “جولدمان ساكس” أسعار النفط قد تظل عند مستويات مرتفعة

يرى “جولدمان ساكس” أن أسعار النفط قد تظل عند مستويات مرتفعة على مدار سنوات مقبلة، في ظل تعافي الطلب وتشديد المعروض.

وقال رئيس أبحاث السلع لدى “جولدمان ساكس” داميان كورفالين” في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” إن أساسيات السوق تبرر الأسعار المرتفعة وإن ما يحدث ليس صدمة عابرة كما هو الوضع بالنسبة للغاز الطبيعي، إنما هو بداية لعملية إعادة تسعير أعلى للنفط.

وأوضح مسؤول “جولدمان ساكس” أن ما يحدث في سوق الفحم حيث ينكمش المعروض بصورة أسرع من الطلب هو بمثابة إشارة تحذير لسوق النفط، وتابع: “نشاط التنقيب عن النفط لم يتعاف كثيرًا من حيث المعروض، فيما ينمو الطلب، لذلك فإن السوق بدأ يدخل في مرحلة عجز راسخة”.

وشدد “كورفالين” على أن السوق يواجه احتمالية عجز قد يمتد لعدة سنوات ومخاطر تسعير مرتفعة.

كما توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط نحو مستويات قياسية في 2022 و2023.