رفع 782 ألف متر مكعب من مخلفات البناء ضمن معالجة التشوهات البصرية بالقصيم

كشف أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن أمانة القصيم وبلديات المنطقة أنهت خلال الفترة الماضية رفع 782 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ضمن الحملة الشاملة التي نفذتها الأمانة لمعالجة التشوهات البصرية، برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي لأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة.

وأوضح أن مخرجات الحملة شملت معالجة 10 آلاف متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدار بمشاركة الفرق التطوعية، وأُزيلت 2615 سيارة تالفة من الطرق الرئيسية والأحياء السكنية والمواقف العامة، مشيرًا إلى أنه في مجال تحسين حالة الطرق العامة فقد شملت العديد من المحاور التي تستهدف هذا الجانب لتحسين حالة الطرق.

ونتج عن ذلك معالجة حفر الشوارع والتشققات بمساحة بلغت 53 ألف متر مربع، وإصلاح الأرصفة المتهالكة على مساحة 59 ألف متر مربع، وصيانة 5257 عمود إنارة، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والخطوط الأرضية والإرشادية على طول 213 ألف متر طولي.