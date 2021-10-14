الكفاءة المالية تُعلن متطلبات شهادتها لأندية الدوري

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة متطلبات شهادة الكفاءة المالية المقبلة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، والتي تشترط سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 30 سبتمبر 2021م.

وأوضحت اللجنة اليوم أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تتضمن: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “مدربين” – ذمم دائنة “موظفين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية)، بحيث تشمل هذه البنود جميع الأنشطة الرياضية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الأولى.

كما كشفت اللجنة عن عدد من الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي: