معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة.. وأرامكو تقترب من تريليوني دولار

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس مع صعود أسعار النفط، واقتربت قيمة عملاقة النفط السعودية أرامكو من تريليوني دولار.

وزادت أسعار الخام بنحو واحد في المئة بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الارتفاع القياسي في أسعار الغاز الطبيعي سيعزز الطلب على النفط، بينما رفضت السعودية المنتج الرئيسي للخام مطالبات بزيادة إنتاج أوبك+.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.6 بالمائة، مع صعود سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 7.1 في المئة وسهم أرامكو 0.8 بالمائة، لتقترب القيمة السوقية للشركة من تريليوني دولار.

وزاد مؤشر أسهم الطاقة بالمملكة واحدا بالمائة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 3.2 بالمائة وسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.3 في المئة.

وقالت شركة الدار العقارية وشركة القابضة (إيه.دي.كيو) الإماراتيتان يوم الثلاثاء إنهما قدمتا عرضا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للاستحواذ على ما يصل إلى 90 بالمائة من شركة التطوير العقاري المصرية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).

غير أن سهم إعمار استقر في تعاملات اليوم، بينما زاد سهم سوديك 0.1 بالمائة.

وأغلق مؤشر دبي دون تغير يذكر، بعدما عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر أسهم العقارات.

وكان بين الرابحين سهم بنك المشرق الذي قفز 3.6 بالمائة مع سعي البنك للحصول على موافقة المساهمين لزيادة رأس المال المساهم به.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمائة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 بالمائة وسهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، بنسبة 0.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 بالمائة بينما استقر المؤشر الكويتي، وتراجع المؤشر العماني 0.2 بالمائة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي المصري 1.1 بالمائة.

وقالت مصادر تجارية وصناعية لرويترز أمس الأربعاء إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ترتفع في أكتوبر/ تشرين الأول عن الشهر السابق.