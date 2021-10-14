التحالف: تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إنه يعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مآرب اليمنية .

وكان التحالف نشر، لقطات فيديو توثق عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بالعبدية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، تنفيذ 36 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة؛ ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 150 من عناصرها الإرهابية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل، مشيرًا إلى أنه تمكن من تدمير 11 آلية عسكرية.