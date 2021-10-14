رسميا.. بدء الإجازة المطوّلة لمنسوبي #التعليم.. تعرف على موعد نهايتها #اجازه_مطوله

إجازة مطوّلة بدأها منسوبو التعليم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، مع انتهاء دوام اليوم الخميس.

الإجازة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، وهي عبارة عن عطلة جديدة وضعتها وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد بعد وضع 3 فصول دراسية.

وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.

ومؤخرا أكدت وزارة التعليم، إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب. وشددت على التقيّد والالتزام من قبل قطاعات التعليم العام بعدد من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضورية، وما تضمنه تعميم وجهه وزير التعليم حمد آل الشيخ، لقطاعات التعليم كافة.