واشنطن: سلوك حزب الله الإرهابي يهدد سيادة واستقلال #لبنان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، دعم واشنطن لسيادة واستقلال لبنان، مشدا على أن سلوك حزب الله الإرهابي يهدد هذه السيادة.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، عن إغلاق عام غدا الجمعة في لبنان حدادا على قتلى اشتباكات بيروت.

وكانت الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان، قد أعلنت اليوم الخميس، سقوط 6 قتلى، خلال اشتباكات في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 30 آخرين بجروح تم نقلهم على مستشفيات عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان.