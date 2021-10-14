شرطة مكة: استرداد 10 مركبات مسروقة بجدة والقبض على سارقها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من استرداد (10) مركبات مسروقة، والقبض على سارقها مقيم من الجنسية التشادية في المقد الثالث من الممر، ارتكب أيضا عدة حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.