شرطة الرياض تقبض على 5 مواطنين لارتكابهم عددا من الجرائم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مواطنين في العقدين الثاني من العمر، لارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.