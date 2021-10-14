الداخلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة “جندي”

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي).

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم – بمشيئة الله – ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ ، عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ .