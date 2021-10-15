من أجل الدار البيضاء.. وزيرة الصحة المغربية تتخلى عن منصبها 

تخلت وزيرة الصحة المغربية الجديدة نبيلة الرميلي عن منصبها الوزاري، بعد أيام فقط من تعيينها، لتتفرغ لمهماتها رئيساً لمجلس مدينة الدار البيضاء.

وعيّن الملك محمد السادس مكان الرميلي، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة السابقة، وفق بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية أمس الخميس.

وجاء تعيين آيت الطالب بعد أن تبيّن للوزيرة “حجم العمل” لمتابعة شؤون العاصمة الاقتصادية، التي “طلبت التفرغ الكامل لمهامها رئيساً لمجلس مدينة الدار البيضاء” حسب البيان.

والرميلي واحدة من ثلاث نساء انتُخبن على رأس مجالس ثلاث مدن كبرى، في سابقة بالمغرب، وهي المرة الأولى التي تتولى امرأة مسؤولية مجلس مدينة الدار البيضاء بسكانها الـ 3.5 ملايين.