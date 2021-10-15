الرئيس التونسي لأعضاء الكونغرس الأمريكي: لا شأن لكم بما يحدث في بلدي

أعلن الرئيس قيس سعيد أمس الخميس استياء تونس من قرار الكونغرس إدراج الأوضاع في البلاد في جدول أعماله، خلال لقائه بالسفير الأمريكي بتونس.

وتواجه تونس ضغوطاً من شركائها من المجتمع الدولي ومن بينهم الولايات المتحدة للعودة للنظام الدستوري، بعد إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ نحو 3 اشهر.

وقال سعيد في لقائه بالسفير الأمريكي دونالد بلوم، إن عدداً من التونسيين في الخارج يحاول تشويه ما يحصل في تونس، لكنه أكد أيضاً أن العلاقات بين البلدين ستظل قوية.

وأوضح بيان صدر عن الرئاسة أن اللقاء تعرض أيضاً “لرفع جملة من الالتباسات”.