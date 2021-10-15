شاهد التفاصيل: وظائف إدارية وتقنية شاغرة في “سدايا”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة في مدينة الرياض ، لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

محلل تدريب Training Analyst: بكالوريوس علوم حاسب، نظم معلومات أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التحليل وتقييم التدريب.

أخصائي إدارة الأداء Performance Management Specialist: بكالوريوس هندسة صناعية، تقنية معلومات، إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة 4 سنوات في التخطيط والأداء الاستراتيجي.

رئيس قسم تحليل الحوادث Incident Analysis Section Head: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن 7 سنوات إدارة عمليات ومراكز تحكم أمن المعلومات.

أخصائي عقود Contracts Specialist: بكالوريوس إدارة أعمال، قانون أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العقود وإدارة الموردين.

مدير التقارير والأداء الاستراتيجي Strategy Performance, Reporting Manager:

بكالوريوس أو ماجستير هندسة صناعية، تقنية معلومات، إدارة أعمال أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

أخصائي أول التعليم والتطوير Senior Learning and Development Specialist:

بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الموارد البشرية أو مجال مشابه.

مسؤول حساب Account Officer: بكالوريوس تقنية معلومات، نظم معلومات، إدارة أعمال، هندسة حاسب أو ما يعادلهم.

مطور ذكاء الأعمال Business Intelligence Developer: دبلوم أو بكالوريوس تقنية معلومات، نظم معلومات، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة واحدة.

أخصائي مكتب إدارة المشاريع Project Management Office Specialist: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في إدارة المشاريع.

مدير مكتب Office Manager: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، إدارة مكتبية يفضل من لديهم دبلوم سكرتارية تنفيذية وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في المساندة الإدارية.

باحث أول السياسات العامة Senior Public Policy Researcher: ماجستير أو دكتوراه في السياسات العامة أو تخصص ذو صلة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال البحوث أو مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات والشهادات المطلوبة.