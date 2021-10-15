تهديد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني بالقتل

أعلن رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، لوتار فيلر، تعرضه للكثير من التهديدات، بينها تهديدات بالقتل.

وقال فيلر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة: “كنت أتمنى لو كان الوضع أكثر لُطفاً، لكني لا أزال أتعرض لتهديدات”.

وذكر فيلر أنه عند الادعاء علناً، على سبيل المثال، أنه مسؤول عن إغلاق المدارس، أو أنه يريد تطبيق إجراءات الإغلاق بدل الحرية “فإن التهديدات، بما في ذلك بالقتل، تزيد بشكل كبير”.

ودافع فيلر عن معهده مجددا ضد الانتقادات بسبب بيانات التطعيم غير الكاملة.

وتسبب تقرير لروبرت كوخ عن احتمال تجاوز عدد البالغين الملقحين ضد كورونا للأرقام الرسمية، في ضجة الأسبوع الماضي.

وذكر فيلر أنه يشعر بالغضب من مشاكل تسجيل البيانات، مضيفاً أنها ليست مسؤولية المعهد، وقال: التسجيل في مراكز التطعيم مطلوب بموجب القانون في مرسوم التطعيم ضد فيروس كورونا، لذلك يجب أن يُجرى التسجيل على نحو كامل وعاجل لرسم صورة عن وضع تقدم التطعيم في ألمانيا بأكبر قدر ممكن من الدقة والتحديث، ليس من العدل أن نلقي باللوم على المعهد.