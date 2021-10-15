سببت دمارا كبيرا.. اليونانيون يلجؤون لأسطح المنازل هربا من الفيضانات

سببت الأمطار الغزيرة في اليونان دمارا كبيرا في أنحاء البلاد، واضطرت بعض السكان الذين تملكهم اليأس إلى الصعود إلى أسطح منازلهم هربا من الفيضانات.

وقالت قوة الدفاع المدني إنه جرى نشر رجال الإطفاء أكثر من 1400 مرة أمس الخميس واليوم الجمعة في أثينا وحدها لإنقاذ أشخاص وسحب المياه من المنازل الغارقة.

وأصبح من الصعب عبور الكثير من الطرق التي غمرتها المياه. وتم في أثينا إغلاق طريقين ساحليين رئيسيين وثالث يؤدي إلى شمال البلاد.

كما تم إغلاق معظم المدارس، والإدارات الحكومية غير المشاركة في جهود الإنقاذ.

وقال وزير التغير المناخي والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس عبر التلفزيون الحكومي: “يجب أن نكون على حذر، الخطر كبير”.

ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة على جزر روديس وكوس وسانتوريني وميكونوس وأجزاء من كريت. ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية حتى بعد غد الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن المقدار السنوي من الأمطار سقط في غضون ساعات في بعض الأماكن.

ولم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب السلطات.