فيفا: إجلاء 100 لاعب ولاعبة وأسرهم من أفغانستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أنه لعب دورا في إجلاء ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة مع أسرهم من أفغانستان.

وذكر الفيفا في بيان :”يمكن للفيفا إعلان أنه بعد مفاوضات معقدة، نجح في إجلاء نحو 100 من أفراد عائلة كرة القدم من أفغانستان، من بينهم لاعبات.”

وأشار الفيفا إلى أن اللاعبين كانوا معرضين للخطر، قبل نقلهم من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ولجأت العديد من لاعبات كرة القدم في أفغانستان إلى الاختباء بعد استعادة طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي، ونجحت مجموعة من اللاعبات الناشئات في الفرار إلى باكستان وقد حصلن على تأشيرات للذهاب إلى بريطانيا.

وخلال الفترة الأولى لحكم طالبان، التي كانت قد انتهت في عام 2001، لم يكن مسموحا للنساء بالمشاركة في المنافسات الرياضة.