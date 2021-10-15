القطيف: بدء استقبال طلبات التأجير في جزيرة الأسماك

حددت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً ببلدية القطيف غدًا، موعدًا لبدء استقبال طلبات التأجير في جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف.

وأوضحت وكالة الاستثمار أن جزيرة الأسماك، تعد من أكبر الأسواق المطلة على الخليج العربي وتقع على مساحة 120 ألف متر مربع وتمثل مقصدًا للتجار والمتعاملين بالأسماك، ومعلمًا سياحيًا في المحافظة.

وتتكون من سوق الأسماك بالجملة الذي يحتوي على 25 محلاً بمساحة 8 آلاف متر مربع، وسوق الأسماك بالتجزئة ويحتوي 84 محلاً بمساحة 35 ألف متر مربع، إضافة لعدد من المواقع الاستثمارية.

ونوهت إلى أنه ستكون أولوية التأجير فيها لأصحاب المباسط في أسواق السمك القديمة في المحافظة، وسيتم توزيع المحلات المتبقية بالقرعة في مقر البلدية لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأبانت أن متطلبات التقدم للفرص الاستثمارية المتاحة في جزيرة الأسماك هي كالتالي: صورة من الهوية الوطنية، وتعهد من صاحب الطلب بمزاولة العمل بنفسه، وتعهد من صاحب العمل بأن لا يقوم بتأجير العقار من الباطن، وصورة الشهادات أو الرخصة تثبت التخصص من النشاط المطلوب إن وجد أو أي إثبات معتمد، إضافة إلى صورة السجل التجاري إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة، شريطة أن تكون الشركات أو المؤسسات المرخصة لها في مجال النفع العام لمباسط الجملة، مشيرةً إلى أنه يمكن التواصل والاستفسار على الرقم: 0546213129.