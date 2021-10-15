حادثة المدمرة في بحر اليابان.. تصعيد دبلوماسي روسي ضد أمريكا

استدعت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، الملحق العسكري الأميركي بعد حادثة المدمرة في بحر اليابان.

وأعلنت الوزارة أن سفينة عسكرية روسية أحبطت محاولة مزعومة من المدمرة يو. إس إس تشافي لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان.