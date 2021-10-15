وفاة نائب بريطاني تعرض للطعن

قتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس، بعدما تعرّض للطعن خلال مناسبة في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.

وفيما لم تذكر الشرطة اسم أميس، إلا أنها أكدت “تم توقيف رجل بشبهة القتل بعدما تعرّض شخص للطعن في لي-أون-سي”، مشيرة إلى أن الضحية “توفي لاحقاً”.

وعرّفت كل من “سكاي نيوز” و”بي بي سي” عن الضحية بأنه السياسي البالغ 69 عاماً والعضو في حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ. قتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس بعدما تعرّض للطعن خلال مناسبة في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.