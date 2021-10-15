ما هو Snappea وكيفية الاستخدام وطرق التحميل من خلاله؟

يعد أشهر أداة مستخدمة للأندرويد والمتاحة عبر الإنترنت بشكل مجاني، حيث يعمل على تحميل الاغاني من اليوتيوب و تحويل الفيديو الى صوت بشكل سريع ومدهش، ويوفر العديد من الوقت أثناء تحميل الأغاني، لذلك يمكن استخدام أداة Snappea في العديد من التنزيلات مثل الموسيقى، والوسائط ومقاطع الفيديو وغيرها من التنزيلات العديدة، فهو مثالي ورائع للغاية، وسوف يظهر ذلك من خلال التعامل معه أثناء تنزيل الأغاني بأكثر من صيغة.

أهمية تنزيل الموسيقى باستخدام Snappea

هناك العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها عند معرفة كيفية تنزيل الموسيقى، وذلك كما يلي:-

تم إضافة Snappea إلى أنظمة التشغيل أندرويد في العديد من المنصات التي تساعد المستخدم على الوصول للمواقع الإلكترونية المختلفة مثل الفيس بوك وإنستغرام وغيرها للتحميل.

سهل الاستخدام وخفيف الوزن أي لا يحتاج مساحة كبيرة على الهاتف ويساعد في تنزيل الوسائط في أسرع وقت.

يعتبر أمن أثناء الاستخدام في تحميل الوسائط من اليوتيوب باللغة المفضلة سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

يدعم نظام الوضع الليلي فهو الذي يحافظ على العينين أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الليل.

يوفر العدد من المميزات للأندرويد أثناء الاستخدام.

يدعم أكثر من 50 موقع حتى يستطيع المستخدم تنزيل الموسيقى بشكل أفضل.

تنزيل فيديو من اليوتيوب

يمكن تنزيل فيديو من اليوتيوب بكل سهولة باستخدام Snappea عن طريق بعض الخطوات البسيطة، وذلك من خلال التالي:

يتم التثبيت في البداية وذلك عن طريق زيارة موقع Snappea وذلك بالحصول عليه يدعم الهاتف الاندرويد.

يوجد في الموقع إصدار خاص للاندرويد، يتم الضغط على أيقونة تحميل بصيغة apk والضغط على موافق لتحميل الملف.

الانتظار حتى يتم الانتهاء تماما من تحميل الملف وقد يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

الضغط على الملف الموجود في شريط الإشعارات بمجرد الانتهاء من التحميل، حتى تبدأ عملية التثبيت وهي الخطوة التالية.

في حالة عدم التثبيت على الهاتف يمكن الانتقال إلى الإعدادات والضغط على تثبيت تطبيقات غير معروفة حتى يتم الانتهاء من التحميل.

تحميل أغاني MP3

يمكن بكل سهولة تحميل موسيقى MP3 على الهاتف أثناء التصفح على اليوتيوب، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم استخدام Snappea على الهاتف حتى يتم تحميل الأغاني بصيغة MP3 على الهاتف من ملفات الأغاني على اليوتيوب.

يتم البحث عن الموسيقى المراد تحميلها في شريط البحث الموجود في برنامج اليوتيوب والضغط على بداية البحث.

بمجرد الانتهاء من البحث عن الموسيقى المراد تحميلها سوف يظهر زر التحميل على الشاشة الرئيسية يمكنك الضغط عليه.

يتم اختيار الصيغة المراد تحميل الموسيقى بها أو اختيار الفيديو حسب الاختيارات الظاهرة على الشاشة.

الضغط على تم الانتهاء من التحميل.

سوف تظهر في نهاية الموسيقى على الهاتف تم تحميلها MP3 .

تحميل أغاني

يتيح Snappea تحميل الموسيقى والفيديو من خلال موقع اليوتيوب، فقد تم تصنيف Snappea أنه من أفضل خمس مواقع تستخدم في تحميل أغاني ومحول mp3 لهواتف الأندرويد، ويمكن الحصول على الموسيقى من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تم ذكرها في السابق، ويتم كما يلي:

من خلال استخدام Snappea في تنزيل الموسيقى والأغاني يكون التعامل أسهل من خلال اليوتيوب.

أصبح تحميل الموسيقى بأكثر من صيغة عن طريق اليوتيوب اسهل بالنسبة لنظام الاندرويد.

تم تصنيف الموقع على أنه من أشهر المواقع التي تستخدم في التحميل ويتم بخطوات بسيطة على الهاتف.

تحميل أغاني مجانية بواسطة Snappea

من خلال Snappea اصبح تحويل الفيديو الى صوت بكل سهولة أي موسيقى أو أغنية بصيغة MP3 تتم بكل سهولة على نظام الأندرويد، وذلك من خلال موقع اليوتيوب أو أي مواقع ويب أخرى، فهو المساعد في تنزيل الأغاني المجانية ويمكن الحصول على الموسيقى من مواقع أخرى بطريقة مجانية كما يلي:

يتم التعامل مع Snappea المستخدم في تنزيل الموسيقى والأغاني MP3 .

السماح للتطبيق بإكمال التثبيت عن طريق إنهاء جميع الخطوات.

اذا أردت تنزيل أي موسيقى أو أغنية يتم الانتقال إلى اليوتيوب أو أي موقع أخر والتصفح لإيجاد هذه الموسيقى.

يتم نسخ الرابط الخاص بالفيديو من الموقع حتى يتم مشاركته مع الموقع والضغط على تنزيل الفيديو واختيار الصيغة المطلوبة.

يتم تحميل الفيديو الصيغة MP3 بواسطة التطبيق بعد انتهاء مدة التنزيل، وإيجاد الأغنية الأصلية على الهاتف.

من خلال معرفة مميزات Snappea أصبح يتفوق على غيره من المواقع الأخرى المستخدمة في تحميل الملفات الموسيقية من على اليوتيوب أو أي موقع أخر بطريقة أون لاين وفي أسرع وقت، دون التعرض إلى الإشعارات المزعجة الموجودة في البرامج.