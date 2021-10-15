شاهد بالصور.. تكريم أبطال بطولة الشطرنج 2021 في حائل

توج الوكيل المساعد بإمارة منطقة حائل للشئون التنموية صالح المطيري في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل أبطال بطولة حائل للشطرنج 2021 والتي أقيمت لمدة اربع أيام وبمشاركة قرابة 100 لاعب ولاعبة من 6 دول.

وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي ومنسوبي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج ورعاة البطولة شركتي مياة ابار حائل وشركة الأدهم.

وحسمت اللاعبة السعودية الجوهرة الحسن المركز الاول في بطولة السيدات برصيد 7 نقاط، وجاءت اللاعبة افنان القبيشي في المركز الثاني وحلت اللاعبة ريماز البليهي المركز الثالث.

وتمكن اللاعب الاردني محمد صلاحات من تحقيق المركز الأول في بطولة الرجال، وحل اللاعب السعودي أحمد الرحيلي في المركز الثاني، بينما جاء اللاعب المصري أحمد خيرات بالمركز الثالث.

واكد في ختام حفل التكريم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي انه سعيد جدا بنجاح بطولة حائل للشطرنج كأول بطولة رسمية ينظمها الاتحاد بعد إستلامه الرسمي وبعد جائحة كورونا.

وقال: “أشكر امير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على رعاية أمارة حائل هذه البطولة، وأشكر المساعد للشئون التنموية صالح المطيري على تتويجه أبطال البطولة، فهذه البطولة ولله الحمد وجدت دعم كبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مما ساهم في نجاحها”.

وتابع : “حائل تفخر بأبنائها وأدائهم الرائع والجهد المميز منهم حيث استطاعت المنطقة ان تدير البطولة بطريقة نوعية مميزة وأثبتت قدرتها وإمكانيتها من خلال تكويناتها ومن اهم تكويناتها ابنائها، فالقدرة الهائلة الموجودة من أبناء الوطن هي حقيقة حجر الشطرنج الاساسي الذي نتقدم به ونقدم بطولتنا به، فتحية من القلب لكل من ساهم وعمل وادى دور مميز في هذه البطولة المميزة ولا انسى أن اقدم أسمى آيات الشكر لهذه الدولة العظيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأختتم حديثه: أبارك لكل أبطال بطولة حائل للشطرنج للرجال والسيدات وأبارك لكل منسوبي الاتحاد السعودي للشطرنج وأيضا لا يفوتني ان أتقدم بالشكر الى رعاة البطولة شركة ابار حائل للمياه وشركة الأدهم على دعمهم الكبير الذي ساهم في نجاح البطولة، وبحول الله مقبلين الفترة القادمة على أنشطة وبطولات متنوعة في جميع أنحاء المملكة.