الموارد البشرية: إلزام شركة مقاولات بدفع 530 ألفاً لـ73 عاملاً آسيوياً بالرياض

تمكن فريق إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 73 عاملاً من جنسيات آسيوية ” هندية وباكستانية وبنجلاديش” في احدى شركات المقاولات المتعثرة في العاصمة الرياض .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي ان ادارة التسوية الودية الزمت المنشأة المخالفة بدفع المستحقات المالية للعمالة والتي بلغت 530 الف ريال سعودي حيث ان محضر الصلح ينص على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.