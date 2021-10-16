“يويفا” يتمسك بموقفه: نعارض إقامة المونديال كل عامين

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أنه “سيواصل معارضة مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإقامة المونديال كل عامين، حتى يسود منطق مشترك”، ويرى أن “أي جاذبية في هذا المشروع ستكون سطحية، لكنه سيتسبب في أضرار كبيرة”.

وأعلنت الاتحادات الإسكندنافية الستة (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وجزر فارو) عن معارضتها مقترح الاتحاد الدولي، لأنه سيؤثر بدوره على منافسات محلية ودولية أخرى.

وقال متحدث باسم “يويفا”: “إقامة المونديال كل عامين من شأنه الإضرار بجميع أشكال كرة القدم، وسيقلل من قيمة المنافسة نفسها، وسيضر بالجماهير اقتصادياً، وسيعطل من تطور كرة القدم النسائية والشبابية في شتى أنحاء العالم. هناك عدة أسباب تجعل من الأندية والدوريات والجماهير متحدين في معارضة هذا المقترح”.

وأشار إلى أن “تنفيذ هذا المقترح لن يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للاعبين المشاركين فقط، وإنما سيضر بكرة القدم بشكل عام”.