اعتباراً من اليوم.. فتح القبول والتسجيل برتبة “جندي” للكادر النسائي في الجوازات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي بالمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للتعيين عليها في المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض وجوازات المنطقة الشرقية وجوازات منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 10 / 3 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443 هـ.

على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ومن ولدت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، أو ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

يجب أن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وأن لا تكون متزوجةً من غير سعودي.

أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وفي حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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