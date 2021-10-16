سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل عند اغلاق أمس الجمعة 15 أكتوبر، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1% إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية.

ولامست الأسعار في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع 3% لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2% إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5% هذا الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كورونا، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل.