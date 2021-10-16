الدوري الانجليزي: إصابة اثنين من لاعبي توتنهام بفيروس كورونا

تحولت المواجهة بين فريقي توتنهام ونيوكاسل لكرة القدم غداً الأحد إلى فوضى بعدما ثبتت إصابة لاعبين بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.ايه.ميديا” إن “اللاعبين، اللذين تدربا مع الفريق الخميس، ثبتت إصابتهما بعدما خضعا لفحص خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

ويتعين على اللاعبين الذين لم يذكر اسميهما عزل نفسيهما لمدة عشرة أيام وفقاً لقواعد الحكومة، وهو الأمر الذي سيبقيهما بعيدين عن مباراة نيوكاسل ومباراة دوري المؤتمر الأوروبي أمام فيتيسه أرنهايم وديربي لندن أمام ويستهام الاسبوع المقبل.

ومن المقرر إعادة اختبار اللاعبين يوم السبت، وفقاً للإجراء المعمول به.

وفي المؤتمر الصحافي الخاص به، أكد نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني، أن فترة التوقف الدولية الأخيرة جعلته يواجه أزمات ضخمة.

وستجلب هذه الأنباء المزيد من الإحباط لنونو، الذي شهد فريقه يعاني عقب فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، عندما عاد أعضاء فريقه مصابين، وسافر ثلاثة لاعبين من أمريكا الجنوبية إلى كرواتيا لمدة عشرة أيام من أجل تفادي العزل في إنجلترا.