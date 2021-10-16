تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 186.6 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، بفعل تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا وارتفاع شهية استثمار المخاطر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات السبت، ليسجل نحو 213.27 ريال (56.86 دولار)، مقابل 216.87 ريال (57.82 دولار) الجمعة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، السبت، ليسجل نحو 186.61 ريال (49.76 دولار)، مقابل 189.77 ريال (50.59 دولار) أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، الجمعة، ليصل إلى مستوى 159.95 ريال (42.65 دولار)، مقابل 162.66 ريال (43.37 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 124.41 ريال (33.17 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 106.63 ريال (28.43 دولار).