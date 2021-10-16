رغم ارتفاع الاستهلاك.. روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تشهد مستويات قياسية من استهلاك الغاز محليا هذا العام، لكنها لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.

وأضاف “نوفاك”، في مقابلة مع قناة روسيا 1- التلفزيونية تم بثها في منطقة الشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت: “روسيا تواجه أيضا استهلاكا قياسيا من الغاز هذا العام” مع تعافي الاقتصاد من آثار وباء “كوفيد-19.

وتابع أنه “حتى رغم ذلك ، فإن روسيا مستعدة للنظر في مبيعات إضافية من الغاز إلى أوروبا ، على الرغم من عدم وجود طلبات حتى الآن من دول الاتحاد الأوروبي”.

وذكر في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وزادت إمدادات الغاز للأسواق العالمية بنسبة 15٪ هذا العام مقارنة بعام 2020.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أمس الجمعة بعد أن أشارت روسيا إلى أنها قد تعرض كميات إضافية قريبا بمجرد اكتمال التخزين المحلي .

ويلحق ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة ضررا بالاقتصاد الأوروبي ، وقد تخفف كميات إضافية من روسيا هذا الشتاء من حدة الضرر.