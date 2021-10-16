” #الأمن_العام”: القبض على عصابات وأفراد تخصصوا في سرقة المعدات والنصب والاحتيال

أسفرت جهود رجال الأمن خلال الأيام الماضية عن تحقيق عدة نجاحات، تمثلت في القبض على عصابات تخصصت في النصب والاحتيال، وأخرى في سرقة معدات ومولدات كهربائية.

وأوضح الأمن العام أن شرطة منطقة القصيم تمكنت من القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال، عبر نشر إعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقدام عاملات وحصل من ضحاياه على 1.5مليون ريال.

وأبان أن جهود رجال الأمن في منطقة مكة نجحت في القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وبحوزته 47 ألف ريال، كان يترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء سحب إيداعاتهم واستبدال بطاقاتهم المصرفية بأخرى بزعم مساعدتهم، كما تم القبض على مقيم من الجنسية التشادية تورط في سرقة 10 مركبات عن طريق كسر زجاج النوافذ وسرقة المقتنيات الشخصية.

وأشار إلى شرطة الرياض ضبطت 5 مواطنين تخصصوا في سرقة المعدات والمولدات الكهربائية مستخدمين 3 مركبات مسروقة، كما قبضت على 4 مخالفين لأنظمة أمن الحدود ومقيم مصري مكنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية، بغرض النصب والاحتيال، وضُبط بحوزتهم 49 شريحة اتصال.

وأضاف أن شرطة المدينة تمكنت من القبض على 6 مواطنين سرقوا 6 مركبات، ومجوهرات من محل ذهب، لافتاً إلى أنه في حائل نجحت الشرطة في القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على مقيم في محاولة لسلب هاتفه المحمول.