كارلوس_غصن.. مستجدات جديدة في قضية رٍئيس ” #نيسان” السابق

أخطرت محكمة دبي الابتدائية شركتي نيسان موتور المحدودة ونيسان الشرق الأوسط، بدفع ما يزيد على 354مليون دولار، لشركة الدهانة.

وأشارت شركة الدهانة (مقرها دبي)، إلى أن المحكمة حجزت بشكل احترازي على بضائع ومنقولات وحسابات بنكية وأرصدة للشركتين، في إطار القضية المرفوعة في 2019.

وأضافت الشركة، أن “نيسان” لصناعة السيارات وفرعها “نيسان الشرق الأوسط” واثنين من المديرين المعينين، خرقوا اتفاقية توزيع المركبات في المنطقة، بعد اعتقال رئيس الشركة السابق كارلوس غصن في طوكيو.

من جهتها، دافعت “نيسان” عن موقفها قائلة إن الشراكة انتهت في عام 2019، بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، مشددة على أن الإجراءات القانونية جارية في الإمارة.