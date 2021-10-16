الحدود الشمالية: رفع 5 آلاف متر مكعب من المخلفات الصلبة بـ”بلدية لينة”

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة خلال شهرين من حملة معالجة التشوهات البصرية، من رفع 4.917 متر مكعب من مخلفات البناء وإزالة 2.370 متر مربع من الكتابات على الجدران ورفع 13 سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة.

كما تضمنت أعمال الحملة، تنفيذ أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة 5.665 متر طولي وإصلاح 1.170 متر مربع من الانترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة 3.647 متر مربع، إلى جانب صيانة 380 عمود وفانوس إنارة، ومعالجة 25 حاوية كبيرة.

وأكدت بلدية لينة مواصلة أعمالها، لمعالجة مظاهر التشوه البصرية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة.