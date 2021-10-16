مهازل النقل التلفزيوني مستمرة.. الرياضي السعودي يستعين بروابط البث

لا تزال مهازل النقل التلفزيوني لمباريات الأندية السعودية سواء في الدوري أو في دوري أبطال آسيا مستمر، وكان آخر الشكاوى بسبب نقل مباراة النصر والهلال عن طريق ريسيفر Gobx، بدون أي استجابة من الشركة.

وشكا العديد من المشتركين، في ردودهم على الحساب الرسمي لشركة القنوات الرياضية SSC، من انقطاع البث خلال مباراة النصر ضمن دوري أبطال آسيا المقامة حاليا، وسط مخاوف من حدوث نفس المشكلة خلال بث مباراة الهلال، رغم دفعهم الرسوم المطلوبة.

وقال أحد المشتركين، عبر تويتر: “ساحبين الفلوس وقاطعين البث”. فيما كتب آخر: “‏‎سرقة فلوس المشاهد بدون تقديم خدمة وين مكافحة الفساد عنكم ‎@nazaha_gov_sa”.

وأضاف آخر: “‏‎حرمتونا من المباراة رغم الاشتراك الله لا يحللكم ولاي حلل أي شخص ساكت عن السرقة اللي حاصلة للمشجع السعودي”.

‏‎وأكد مشترك رابع أنه لم يستطع مشاهدة كل المباريات المهمة، موضحا: “والله العظيم إنكم مهزلة، قسم بالله الواحد مشترك من شهرين وكل ما تجي مبارة مهمه تقول اشتراك، عيب والله اللي يصير”.

‏‎وكانت القنوات الرياضية SSC قد خيبت آمال العديد من متابعي الكرة السعودية حول العالم بعد إعلانها سابقا أن النقل المجاني للمباريات سيكون بتقنية SD فقط.

وقال حساب “شركة الرياضة السعودية”، في بيان: “لكل محبي الدوري السعودي؛ بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD”.

وتمتلك شبكة قنوات SSC الفضائية، حقوق نقل المسابقات السعودية ـ كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي القادم 2021/2022 ـ والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.

يأتي ذلك إضافة إلى حصولها على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2022 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.