الأمن العام ينفذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه وفي إطار الإجراءات الميدانية المعتمدة لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المرخصة لممارسة نشاط النقل العام بالأنظمة واللوائح التي تنظم سير المركبات على الطرق العامة، باشر الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بشأنها، وذلك على كافة الطرق داخل المدن والمحافظات وفيما بينها.