تنديد وغضب إثر تمديد إيران لسجن البريطانية نازنين راتكليف

وكتبت النائبة البرلمانية، توليب صديق، على حسابها في “تويتر” اليوم السبت أنها تحدثت مع زوج نازنين، المواطن البريطاني ريتشارد راتكليف، مضيفة: “خسرت نازنين الاستئناف الأخير وتم إبقاء الحكم الصادر عليها بالسجن لمدة عام إضافة إلى حظر السفر لعام آخر دون جلسة استماع في المحكمة”.

وشددت النائبة على أن المواطنة البريطانية تواجه خطر إعادتها إلى السجن في أي لحظة، مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتحرك بغية مساعدتها.