شاهد التفاصيل: #وظائف قيادية شاغرة في #وزارة_الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف لشغل 14 وظيفة قيادية شاغرة في مختلف التخصصات الإدارية.

يأتي ذلك تماشياً​ مع رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تطوير العمل الإداري داخل القطاعات الحكومية، ورغبة من وزارة الرياضة في استقطاب أفضل الكفاءات للمشاركة في تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف في تخصصات:

تخصص إدارة مالية – تخصص إدارة موارد بشرية – تخصص إدارة مشاريع – تخصص إدارة استثمار – تخصصات هندسية – تخصصات إدارية- تخصص إدارة إعلام- تخصص إدارة الفعاليات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://www.mos.gov.sa

وينتهي بنهاية يوم الخميس 15 /03 /1443 هـ ، الموافق 21/10/2021.