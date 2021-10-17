قمة سعودية بين #الهلال و #النصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا #الهلال_النصر #النصر_الهلال

تأهل الهلال لمواجهة غريمه النصر في قمة سعودية بالدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن سجل الفرنسي بافتيمبي غوميس هدفين في فوزه 3-0 على بيروزي الإيراني وصيف البطل امس السبت في الرياض.

وفي العاصمة السعودية أيضاً حقق النصر فوزاً كبيراً 5-1 على الوحدة الإماراتي في وقت سابق اليوم ليبلغ قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي.

كلاسيكو الثلاثاء

ويلتقي المنافسان الثلاثاء من أجل مقعد بالنهائي وسيبحث الهلال عن لقبه الثاني خلال ثلاثة مواسم.

وضغط فريق المدرب ليوناردو جارديم على بيروزي، الذي خسر النهائي في 2018 و2020، ولم يتمكن الفريق الإيراني من مجاراة بطل 2019.

وسجل سالم الدوسري هدفاً رائعاً بتسديدة من 25 متراً تقريباً بعد أن أحسن استغلال تمريرة زميله بمنتخب السعودية محمد كنو ليضع الهلال في المقدمة في الدقيقة 27.

وضاعف جوميس النتيجة بتسديدة أمام المرمى الخالي من متابعة لتمريرة ماتيوس بيريرا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومرر الدوسري إلى غوميس ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 70 قرب المرمى.

ثنائية مشاريبوف

وسجل جلال الدين مشاريبوف هدفين وصنع آخر ليبلغ النصر المربع الذهبي للعام الثاني على التوالي بعد خسارته بركلات الترجيح من بيروزي في الموسم الماضي.

افتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للنصر مبكراً في الدقيقة السابعة بعد تبادل للكرة مع مشاريبوف مهاجم أوزبكستان.

وانهار الوحدة في الشوط الثاني ليستقبل أربعة أهداف إذ ضاعف مشاريبوف النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وبعد أربع دقائق مرر حمد الله كرة على طبق من ذهب إلى عبد الفتاح عسيري ليسدد في المرمى الخالي.

وصنع حمد الله هدفا ثانيا إلى مشاريبوف الذي سدد الكرة أسفل الحارس محمد الشامسي، بينما أكمل سامي النجعي الخماسية بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد قبل 16 دقيقة على النهاية.

وقلص المخضرم إسماعيل مطر الفارق للوحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس.

وقال مدرب النصر الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل للصحافيين “أهنئ اللاعبين. استعد الفريق للمباراة خلال يومين فقط وهذا ليس سهلا لكننا نستطيع فعل أي شيء بشخصية النصر الحقيقية”.

وأضاف “الشوط الأول لم يكن مثالياً وأتت بعض التعديلات الخططية البسيطة بثمارها وضاعفنا النتيجة ما أعطى اللاعبين الثقة الكاملة للاستمتاع وسط الجماهير”.

وفي شرق آسيا يلتقي حامل اللقب أولسان هيونداي مع منافسه في كوريا الجنوبية تشونبوك موتورز في قبل النهائي كما يلعب فريق ثالث من كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز ضد ناجويا غرامبوس الياباني اليوم الأحد.

وبسبب المخاوف من السفر وسط وباء كوفيد-19 تقام المباريات من مواجهة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب.

وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.